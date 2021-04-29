Кандидатка в канцлеры Германии предлагает ограничить свой потенциальный срок

Лидер немецких "Зеленых", которая будет претендовать на должность федерального канцлера, предложила ограничить разрешенный срок пребывания на этом посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Для Германии многократное переизбрание канцлера на должность является довольно обычным явлением. Так, Конрад Аденауэр был в должности 14 лет, Гельмут Коль - 16 лет, Ангела Меркель, после завершения каденции - также 16.

Мысль о том, чтобы установить максимальный лимит пребывания на посту канцлера ФРГ, не нова. Ее высказывали в том числе представители партии Меркель - "Христианско-демократического союза". Например, премьер земли Нижняя Саксония Бернд Альтусман предложил, чтобы переизбраться на пост можно было только раз, поэтому максимальным сроком будет 10 лет. Такую же мысль высказывал Карстен Линнеманн из экономического крыла ХДС.

"Мы должны учесть ограничения срока пребывания в должности федерального канцлера... Нам нужен иной тип лидерства", - заявила Анналена Бербок.

По ее словам, уже эта кампания демонстрирует, что такое решение может иметь положительное влияние.

"Можно видеть, сколько движения сразу появляется, когда впервые в истории ФРГ все партии должны предложить что-то новое - потому что действующий канцлер больше не баллотируется", - отметила она.

Бербок предлагает сделать это в рамках комплексной парламентской реформы. Среди прочего, "Зеленые" выступают за усиление парламентского контроля и участия о деятельности правительства, предлагают сократить количество депутатов, снизить возраст обретения права голоса до 16 лет.

Дискуссии по поводу этого в Бундестаге уже начались, а на прошлой неделе была создана комиссия, которая рассмотрит вопрос о сокращении количества депутатов, продолжительность периодов работы законодательного органа и в том числе срока пребывания канцлера в должности. Предварительный вывод комиссии ожидается 30 сентября.

Рейтинги свидетельствуют, что "Зеленые" уже стали "номером один" в симпатиях немцев, вытесняя правящий блок ХДС/ХСС, а их лидер Анналена Бербок имеет шансы стать преемницей Ангелы Меркель.

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