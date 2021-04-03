Полицейский умер после тарана автомобиля у Капитолия США

Сотрудник полиции Капитолия умер в пятницу после того, как у американского Капитолия человек протаранил машиной двух сотрудников полиции, а затем бросился к ним с ножом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

После того, как автомобиль наехал на полицейских и водитель выпрыгнул к ним с ножом, правоохранители выстрелили в нападающего и впоследствии он скончался в больнице.

Другой офицер полиции находился в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

Власти заявили, что постоянной угрозы Капитолию нет, хотя комплекс зданий на некоторое время заблокировали в качестве меры пресечения.

Также не было очевидной прямой связи между инцидентом в пятницу и беспорядками 6 января.

Сотрудники правоохранительных органов опознали подозреваемого как 25-летнего Ноа Грина. Они изучают его биографию и выясняют, есть ли у него проблемы с психическим здоровьем, пытаясь определить мотив.

Грин называл себя последователем националистической религиозной организации "Нация ислама" и рассказывал в сети о том, что переживает тяжелые времена, опираясь на свою веру.

Таран авто и стрельба произошли на контрольно-пропускном пункте вблизи Капитолия, который обычно использовали сенаторы и сотрудники в будни.

Напомним, Капитолий находится под повышенной охраной после того, как сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в здание, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертей, включая полицейского.