У Празі до 20 тисяч людей протестували проти проросійського Земана

У Празі від 10 до 20 тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти політики президента Мілоша Земана стосовно Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Увечері в четвер кілька тисяч людей зібралися в Празі на знак протесту проти президента Мілоша Земана та інших проросійських політиків.

Протестувальники при цьому дотримувалися протиепідемічних заходів, таких як дотримання дистанції та носіння масок.

Після початку заходу поліція повідомила у Twitter, що в акції беруть участь 10 тисяч людей, за даними організаторів, на кінець демонстрації на площі було близько 20 тисяч людей. Демонстрації відбулись і в інших містах країни.

Люди мали при собі прапори Чехії та Європейського Союзу. Деякі мали банери, наприклад з написами: "Разом ми належимо до Заходу", "Земан – зрадник" або "Ми не Росія, ми не товар".

Організував акцію громадський рух "Мільйон митей для демократії". За словами його представників, Земан веде Чехію "прямо в руки Росії", поширюючи "ті ж самі казки, що і російські дезинформаційні сайти, і російська пропаганда".

У своїй недільній промові Земан підкреслив, що немає ніяких доказів або свідчень того, що російські агенти знаходилися в приміщенні. Він також розповів про нібито другу версію слідства, згідно з якою вибух в районі розташування боєприпасів був викликаний непрофесійним поводженням з вибуховими речовинами.

У Чехії низка політиків обурилися виступом президента Мілоша Земана.

Детальніше про "справу Врбетице" у Чехії та її політичні наслідки - у відеоблозі "Європейської правди":