В Праге до 20 тысяч человек протестовали против пророссийского Земана

В Праге от 10 до 20 тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против политики президента Милоша Земана в отношении России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Вечером в четверг несколько тысяч человек собрались в Праге в знак протеста против президента Милоша Земана и других пророссийских политиков.

Протестующие при этом соблюдались противоэпидемических мероприятий, таких как соблюдение дистанции и ношение масок.

После начала мероприятия полиция сообщила в Twitter, что в акции принимают участие 10 000 человек, по данным организаторов, на конец демонстрации на площади было около 20 000 человек. Демонстрации состоялись и в других городах страны.

Люди имели при себе флаги Чехии и Европейского Союза. Некоторые имели баннеры, например с надписями: "Вместе мы принадлежим к Западу", "Земан - предатель" или "Мы не Россия, мы не товар".

Организовал акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии". По словам его представителей, Земан ведет Чехию "прямо в руки России", распространяя "те же сказки, и российские дезинформационные сайты, и российская пропаганда".

В своей воскресной речи Земан подчеркнул, что нет никаких доказательств или свидетельств того, что российские агенты находились в помещении. Он также рассказал о якобы вторую версию следствия, согласно которой взрыв в районе расположения боеприпасов был вызван непрофессиональным обращением со взрывчатыми веществами.

В Чехии ряд политиков возмутились выступлением президента Милоша Земана.

Подробнее о "деле Врбетице" в Чехии и его политических последствиях - в видеоблоге "Европейской правды":