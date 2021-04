Економіка єврозони у першому кварталі скоротилася на 0,6%

ВВП єврозони у перші три місяці 2021 року скоротився на 0,6%, порівняно з результатами попередього кварталу, і на 1,8%, порівняно з першим кварталом 2020 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомили у Євростаті за підсумками попередньої оцінки.

Загалом для 27 країн-членів ЄС спадання виявилося дещо меншим - 0,4%, та 1,7% порівняно з минулорічними даними за цей період.

Euro area #GDP -0.6% in Q1 2021, -1.8% compared with Q1 2020: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/WrdMJzTebX pic.twitter.com/3vj8yAtepk