Спікер Джонсон критикує "старечий маразм" Байдена, який погрожував зупинити допомогу Ізраїлю

Спікер Палати представників Конгресу США розкритикував президента Джо Байдена, який напередодні пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах.

Заяву Джонсона наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Спікер сказав, що "відчув себе зрадженим" Байденом, а також звинуватив його у відступі від угоди, яку вони уклали минулого місяця про надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню.

Джонсон сказав, що сподівається, що погроза Байдена була "старечим маразмом".

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Джонсон заявив, що ще до вчорашніх коментарів Байдена з погрозами припинити постачання зброї Ізраїлю, він був глибоко стурбований повідомленнями про те, що США вже зробили це.

"І моя реакція, чесно кажучи, була такою: "Нічого собі, це повна протилежність тому, що мені говорили навіть за останні години". Я маю на увазі, що 24 години тому високопосадовці адміністрації підтвердили мені, що політика дуже відрізняється від того, що він там заявив. Тож я сподіваюся, що це старечий маразм", – сказав спікер.

Джонсон сказав, що офіційні представники Байдена запевнили його, що повідомлення про припинення озброєнь не відповідають дійсності і не порушують його домовленості з президентом.

"Я сподіваюся – я вірю, що він (Байден – ред.) говорив не за сценарієм. Я не думаю, що це те, що йому сказали сказати в його команді. Я сподіваюся, що це був старечий маразм, бо це було б великим відхиленням від того, що вважається там політикою", – додав він.

Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Від операції на півдні сектора Гази Ізраїль відмовляють і інші західні партнери.