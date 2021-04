Экономика еврозоны в первом квартале сократилась на 0,6%

ВВП еврозоны в первые три месяца 2021 года сократился на 0,6% по сравнению с результатами предыдущего квартала, и на 1,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщили в Евростате по итогам предварительной оценки.

Всего для 27 стран-членов ЕС падение оказалось несколько меньше - 0,4%, и 1,7% по сравнению с прошлогодними данными за этот период.

