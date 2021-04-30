Экономика еврозоны в первом квартале сократилась на 0,6%

ВВП еврозоны в первые три месяца 2021 года сократился на 0,6% по сравнению с результатами предыдущего квартала, и на 1,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщили в Евростате по итогам предварительной оценки.

Всего для 27 стран-членов ЕС падение оказалось несколько меньше - 0,4%, и 1,7% по сравнению с прошлогодними данными за этот период.

Наибольшее сокращение ВВП зарегистрировала Португалия - на 3,3%, на втором месте - Латвия, с падением на 2,6%. В Германии ВВП сократился на 1,7%.

В то же время в некоторых странах, наоборот, наблюдался рост - как в Литве, где ВВП вырос на 1,8% по сравнению с результатами предыдущего квартала и на 1% по сравнению с результатом прошлого года, и Швеции, результат которой в первом квартале 2021 вырос на 1,1%.

Перед этим во втором квартале 2020 года наблюдалось рекордное падение экономики еврозоны более чем 11% - из-за многочисленных локдаунов, а в третьем квартале, наоборот - рекордный рост более чем 12%.