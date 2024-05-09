Зеленський особисто подякував президенту Чехії за ініціативу з купівлі снарядів

Президент Володимир Зеленський 9 травня провів телефонну розмову з чеським колегою Петром Павелом, яка стосувалась постачання зброї та прийдешнього Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови голова держави подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України, невідкладна реалізація якої "матиме суттєве значення на полі бою".

Також сторони обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських воїнів.

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"Президент Павел підтвердив свою участь у саміті миру", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

Між тим, чеський президент Павел не вважає, що держави Заходу втратили надію на перемогу України у війні.