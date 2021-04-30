Посольство США в Москві через санкції Кремля різко обмежить надання консульських послуг

Посольство США у Москві оголосило про обмеження надання консульських послуг до невідкладних у зв’язку з різким скороченням штату - внаслідок заборони Росією наймати на роботу іноземців

Відповідну заяву посольство опублікувало 30 квітня, повідомляє "Європейська правда".

"З 12 травня посольство США у Москві звузить надання консульських послуг і надаватиме лише невідкладні послуги для громадян США і дуже обмежену кількість послуг з надання імміграційних віз, у разі закінчення терміну дії або у ситуаціях, що пов’язані з загрозою для життя або настанням смерті. Це скорочення обсягу послуг зумовлене повідомленням уряду РФ від 23 квітня про намір заборонити посольству США у Росії наймати на роботу іноземців на будь-які посади", - йдеться у тексті.

При цьому, процес видачі неіміграційних віз, крім випадків дипломатичних поїздок, зовсім зупиняється.

Посольство уточнює, що внаслідок рішення Росії заборонити наймати на роботу іноземців змушені скоротити штат працівників, залучених до консульських послуг, на 75%.

Надання невідкладних послуг для громадян США у Росії може також здійснюватися із затримками через обмежені можливості персоналу виїздити за межі Москви.

"Якщо Ви є громадянином США, який перебуває в Росії, і термін дії вашої візи скінчився, закликаємо Вас виїхати з Росії до крайнього терміну 15 червня, встановленого владою РФ", - додають у повідомленні. Тим, хто планує залишатися у Росії довше, необхідно самостійно звертатися до міністерства внутрішніх справ РФ.

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Росія дзеркально відповіла на висилку і оголосила про вислання десяти американських дипломатів.

У березневому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.