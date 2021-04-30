Посольство США в Москве из-за санкций Кремля резко ограничит предоставление консульских услуг

Посольство США в Москве объявило об ограничении предоставления консульских услуг в неотложных в связи с резким сокращением штата - вследствие запрета Россией нанимать на работу иностранцев

Соответствующее заявление посольство опубликовало 30 апреля, сообщает "Европейская правда".

"С 12 мая посольство США в Москве сузит предоставления консульских услуг и будет предоставлять только неотложные услуги для граждан США и очень ограниченное количество услуг по предоставлению иммиграционных виз, в случае окончания срока действия или в ситуациях, связанных с угрозой для жизни или наступлением смерти. Это сокращение объема услуг обусловлено сообщением правительства РФ от 23 апреля о намерении запретить посольству США в России нанимать на работу иностранцев на любые должности", - говорится в тексте.

При этом процесс выдачи неиммиграционных виз, кроме случаев дипломатических поездок, совсем останавливается.

Посольство уточняет, что в результате решения России запретить нанимать на работу иностранцев вынуждены сократить штат работников, вовлеченных в консульские услуги, на 75%.

Предоставление неотложных услуг для граждан США в России может также осуществляться с задержками из-за ограниченных возможностей персонала выезжать за пределы Москвы.

"Если вы гражданин США, который находится в России, и срок действия вашей визы закончился, призываем вас уехать из России до крайнего срока 15 июня, установленного властями РФ", - добавляют в сообщении. Тем, кто планирует оставаться в России дольше, необходимо самостоятельно обращаться в министерство внутренних дел РФ.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новые санкции в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Россия зеркально ответила на высылку и объявила о высылке десяти американских дипломатов.

В мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает Владимира Путина убийцей.