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Португалія продовжила обмеження на кордоні з Іспанією

Неділя, 4 квітня 2021, 17:33

У неділю Португалія продовжила обмеження на подорожі сухопутним та морським транспортом до Іспанії, які мали закінчитися на ці вихідні, до 15 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обидві країни ввели обмеження 28 січня.

Міністерство внутрішніх справ Португалії заявило, що обмеження діятимуть ще 11 днів, додавши, що заходи не заважають громадянам або жителям Португалії в'їжджати в країну.

Також з-під обмежень звільняються транспортні засоби, що перевозять товари, аварійні транспортні засоби та сезонні прикордонники.

Громадяни Британії, Бразилії та Південної Африки - де вперше були виявлені більш заразні варіанти коронавірусу - або будь-яка країна з рівнем зараження понад 500 випадків на 100 000 людей повинні пройти карантин протягом 14 днів, якщо вони потрапили в країну через сухопутний кордон.

Португалія, яка до цього часу повідомляла про 780 322 випадки COVID-19 та 16 879 смертей, повільно знімає деякі інші обмеження після тримісячного загальнодержавного локдауну, який набув чинності на початку цього року.

Тим часом Греція заявила в неділю, що продовжує обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня, оскільки кількість нових заражень там продовжує зростати.

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Португалія
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