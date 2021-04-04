Португалия продолжила ограничения на границе с Испанией

В воскресенье Португалия продолжила ограничения на путешествия сухопутным и морским транспортом в Испанию, которые должны были закончиться в эти выходные, до 15 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обе страны ввели ограничения 28 января.

Министерство внутренних дел Португалии заявил, что ограничения будут действовать еще 11 дней, добавив, что меры не мешают гражданам или жителям Португалии въезжать в страну.

Также из-под ограничений освобождаются транспортные средства, перевозящие товары, аварийные транспортные средства и сезонные пограничники.

Граждане Великобритании, Бразилии и Южной Африки - где впервые были обнаружены более заразны варианты коронавируса - или любая страна с уровнем заражения свыше 500 случаев на 100 000 человек должны пройти карантин в течение 14 дней, если они попали в страну через сухопутную границу.

Португалия, которая до сих пор сообщала о 780 322 случаях COVID-19 и 16879 смертей, медленно снимает некоторые другие ограничения после трехмесячного общегосударственного локдауну, который вступил в силу в начале этого года.

Между тем Греция заявила в воскресенье, что продолжает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых заражений там продолжает расти.