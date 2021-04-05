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Одна із німецьких земель видворила на Великдень сотні туристів через COVID-обмеження

Понеділок, 5 квітня 2021, 12:22

Сотні людей, що відвідали німецьку федеральну землю Мекленбург-Передня Померанія в великодні вихідні, були змушені покинути її територію після того, як вони не представили поважну причину свого перебування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Північна федеральна земля, відома своїм узбережжям Балтійського моря, є популярним туристичним напрямком, особливо серед одноденних мандрівників.

В цілому 343 людини на 189 автомобілях були вислані з Мекленбург-Передня Померанія в Страсну п'ятницю, а 193 людини попросили виїхати в суботу після того, як поліцейські перевірили 91 автомобіль в районі озера Мекленбург.

"В цілому люди, яким відмовили, поводилися доброзичливо. Всього було перевірено 790 автомобілів", - розповіли в поліції.

Поліція також закликала "всіх громадян дотримуватися чинних правил щодо коронавірусу в Мекленбурзі-Передній Померанії і, зокрема, існуючих обмежень і правил гігієни".

Туризм, навіть у вигляді одноденної поїздки, заборонений в Мекленбург-Передня Померанія в рамках обмежень, пов'язаних з пандемією. Дозволені тільки відвідування найближчих родичів, таких як батьки і діти.

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