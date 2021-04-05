Одна из немецких земель выдворила на Пасху сотни туристов из-за COVID-ограничений

Сотни людей, посетивших немецкую федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания в пасхальные выходные, были вынуждены покинуть ее территорию после того, как они не указали уважительную причину своего пребывания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Северная федеральная земля, известная своим побережьем Балтийского моря, является популярным туристическим направлением, особенно среди однодневных путешественников.

В целом 343 человека на 189 автомобилях были высланы из Мекленбурга-Передней Померании в Страстную пятницу, а 193 человека попросили выехать в субботу после того, как полицейские проверили 91 автомобиль в районе озера Мекленбург.

"В целом люди, которым отказали, вели себя дружелюбно. Всего было проверено 790 автомобилей", - рассказали в полиции.

Полиция также призвала "всех граждан соблюдать действующие правила по коронавирусу в Мекленбурге-Передней Померании и, в частности, существующих ограничений и правил гигиены".

Туризм, даже в виде однодневной поездки, запрещен в Мекленбурге-Передней Померании в рамках ограничений, связанных с пандемией. Разрешены только посещения ближайших родственников, таких как родители и дети.