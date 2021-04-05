У Чехії надзвичайний стан закінчиться 11 квітня

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що надзвичайний стан закінчиться через тиждень і уряд більше не буде просити про його продовження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Nova.

"Надзвичайний стан 11 квітня закінчиться, ми не будемо його продовжувати, ми діятимемо згідно із законом про пандемію", - сказав Бабіш.

За його словами, це означає, що заборона на поїздки між районами або нічні поїздки, наприклад, закінчиться 12 квітня. Також буде скасована комендантська година.

Уряд хотів продовжити надзвичайний стан до 27 квітня, але парламент не погодився.

Прем'єр заявив, що наступного тижня уряд вирішить, чи відкривати школи, але не надав деталей. За його словами, логічно, що наймолодші діти повернуться першими.

Бабіш також вказав на все ще велику кількість людей у ​​лікарнях та у важкому стані в реанімації.

За офіційними даними, у чеських лікарнях перебуває 5794 інфікованих, з них 1335 людей перебувають у важкому стані у відділеннях інтенсивної терапії. У неділю від коронавірусу померла 61 особа, а з початку пандемії 27 057 осіб.

У неділю лікарі Чехії ввели 10 208 доз вакцини проти коронавірусу, на 700 більше ніж тиждень тому. 1,8 мільйона жителів Чехії отримали принаймні одну дозу вакцини.

Нагадаємо, Бабіш заявив, що Євросоюз не може забезпечити Чехію вакцинами проти COVID-19, що "побічно змушує" владу країни почати переговори з Росією про покупку препарату "Спутник V" до його реєстрації в ЄС.