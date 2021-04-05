В Чехии чрезвычайное положение закончится 11 апреля

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чрезвычайное положение закончится через неделю и правительство больше не будет просить о его продлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу Nova.

"Чрезвычайное положение 11 апреля закончится, мы не будем его продолжать, мы будем действовать по закону о пандемии", - сказал Бабиш.

По его словам, это означает, что запрет на поездки между районами или ночные поездки, например, закончится 12 апреля. Также будет отменен комендантский час.

Правительство хотело продолжить чрезвычайное положение до 27 апреля, но парламент не согласился.

Премьер заявил, что на следующей неделе правительство решит, открывать ли школы, но не предоставил деталей. По его словам, логично, что младшие дети вернутся первыми.

Бабиш также указал на все еще большое количество людей в больницах и в тяжелом состоянии в реанимации.

По официальным данным, в чешских больницах находится 5794 инфицированных, из них 1335 человек находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. В воскресенье от коронавируса умер 61 человек, а с начала пандемии - 27 057 человек.

В воскресенье врачи Чехии ввели 10 208 доз вакцины против коронавируса, на 700 больше, чем неделю назад. 1,8 миллиона жителей Чехии получили хотя бы одну дозу вакцины.

Напомним, Бабиш заявил, что Евросоюз не может обеспечить Чехию вакцинами против COVID-19, что "косвенно вынуждает" власти страны начать переговоры с Россией о покупке препарата "Спутник V" до его регистрации в ЕС.