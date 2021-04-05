Більшість німців не вірять обіцянці Меркель щодо вакцинації

Майже дві третини німців сумніваються в обіцянці канцлерки Ангели Меркель про те, що уряд зможе запропонувати всім охочим громадянам зробити щеплення від коронавірусу до 21 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене на замовлення dpa.

За даними опитування YouGov, тільки 23% німців вважають, що уряд досягне цієї мети, тоді як 62% налаштовані скептично. 15% не змогли відповісти.

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Меркель неодноразово наголошувала на своїй меті запропонувати всім дорослим у Німеччині щеплення проти COVID-19 до 21 вересня, але довіра до цієї обіцянки похитнулася через мляве розгортання кампанії вакцинації в Німеччині.

Аналогічне опитування, проведене на початку лютого, показало, що 26% вважають, що мета буде досягнута, а 57% не вірять, що це можливо.

Навіть серед виборців Християнсько-демократичної партії (ХДС) Меркель багато хто сумнівається в тому, чи може бути досягнута ця мета.

Кампанія з вакцинації в Німеччині відбувається набагато повільніше, ніж у багатьох інших країнах, але в цьому місяці близько 35 тисяч сімейних лікарів повинні почати вакцинацію, що прискорить процес.

Як повідомлялося, у Німеччині до початку травня планують вакцинувати 20% населення.