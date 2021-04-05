Большинство немцев не верят обещанию Меркель о вакцинации

Почти две трети немцев сомневаются в обещании канцлера Ангелы Меркель о том, что правительство сможет предложить всем желающим гражданам сделать прививку от коронавируса до 21 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу dpa.

По данным опроса YouGov, только 23% немцев считают, что правительство достигнет этой цели, тогда как 62% настроены скептически. 15% затруднились ответить.

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Меркель неоднократно подчеркивала свою цель предложить всем взрослым в Германии прививки против COVID-19 до 21 сентября, но доверие к обещанию пошатнулось из-за вялого развертывания кампании вакцинации в Германии.

Аналогичный опрос, проведенный в начале февраля, показал, что 26% считают, что цель будет достигнута, а 57% не верят, что это возможно.

Даже среди избирателей Христианско-демократической партии (ХДС) Меркель многие сомневаются в том, может ли быть достигнута эта цель.

Кампания по вакцинации в Германии происходит гораздо медленнее, чем во многих других странах, но в этом месяце около 35 000 семейных врачей должны начать вакцинацию, что ускорит процесс.

Как сообщалось, в Германии до начала мая планируют вакцинировать 20% населения.