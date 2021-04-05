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Уряд Британії оцінює етичні питання "паспортів вакцинації"

Понеділок, 5 квітня 2021, 19:52

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його уряд оцінює етичні питання, пов’язані з так званими "паспортами вакцинації".

Про це Джонсон заявив на пресконференції у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, британський уряд опрацьовує складні етичні проблеми, пов'язані з видачею сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу, перш ніж вирішити, як їх найкраще використовувати.

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Джонсон сказав, що людям не потрібно буде доводити, що вони були вакциновані, під час відкриття магазинів і літніх терас на наступному тижні. 

Але він додав, що ідея "паспортів вакцинації" для міжнародних поїздок цілком імовірна, і використання "паспортів" всередині країни буде випробуватися на деяких великих заходах.

"Ідея сертифікації статусу вакцинованого ставить складні етичні та практичні питання", - заявив Джонсон на пресконференції.

"Використовуючи тільки вакцинацію... багато людей з тієї чи іншої причини можуть бути не в змозі пройти вакцинацію за медичними показаннями, можливо, тому, що вони вагітні, тож ви повинні бути дуже обережні в тому, як ви вирішуєте це, і не запускати систему, яка є дискримінаційною", - додав британський прем’єр.

За його словами, невдовзі уряд надасть більше інформації стосовно того, як працюватимуть "паспорти вакцинації".

Раніше повідомлялось, що уряд Британії планує випробувати схему ковід-паспортів, щоб забезпечити безпечне повернення спортивних матчів, конференцій та нічних клубів в Англії.

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