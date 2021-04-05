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Правительство Британии оценивает этические вопросы "паспортов вакцинации"

Понедельник, 5 апреля 2021, 19:52

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство оценивает этические вопросы, связанные с так называемыми "паспортами вакцинации".

Об этом Джонсон заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, британское правительство прорабатывает сложные этические проблемы, связанные с выдачей сертификатов о вакцинации против коронавируса, прежде чем решить, как их лучше использовать.

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Джонсон сказал, что людям не нужно будет доказывать, что они были вакцинированы, во время открытия магазинов и летних террас на следующей неделе.

Но он добавил, что идея "паспортов вакцинации" для международных поездок вполне вероятна, и использование "паспортов" внутри страны будет испытываться на некоторых крупных мероприятиях.

"Идея сертификации статуса вакцинированного ставит сложные этические и практические вопросы", - заявил Джонсон на пресс-конференции.

"Используя только вакцинацию... много людей с той или иной причине могут быть не в состоянии пройти вакцинацию по медицинским показаниям, возможно, потому, что они беременны, поэтому вы должны быть очень осторожны в том, как вы решаете это, и не запускать систему, которая является дискриминационной", - добавил британский премьер.

По его словам, вскоре правительство предоставит больше информации о том, как будут работать "паспорта вакцинации".

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует испытать схему ковид-паспортов, чтобы обеспечить безопасное возвращение спортивных матчей, конференций и ночных клубов в Англии.

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