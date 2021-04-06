В Иране заявили об обвинениях против 10 чиновников, причастных к сбитию самолета МАУ

Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки объявил о выдвижении обвинений 10 должностным лицам, причастным к сбитию самолета авиакомпании МАУ в январе 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press. Заявление прокурора первыми привели информагентства ISNA и Mizan.

"Было предъявлено обвинение по делу украинского самолета, прошло серьезное тщательное расследование, были выдвинуты обвинения 10 лицам, допустившим ошибку", - цитирует его агентство Mizan. При этом ни одного имени чиновник не назвал.

Заявление прокурора совпало по времени с приближением встречи в Вене, на которой официальный Тегеран и пять государств-участников ядерного соглашения будут обсуждать его дальнейшую судьбу.

Напомним, около месяца назад Иран обнародовал свой финальный отчет после технического расследования гибели украинского самолета.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в документе не учли замечания и предложения украинской стороны, и назвал его "циничной попыткой скрыть истинные причины сбивания самолета" и оправдать Иран.

Отчет раскритиковали также в Канаде, отметив, что он не содержит надежных фактов и доказательств и не пытается дать ответы на самые важные вопросы о катастрофе.

МИД ранее предполагал, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном не будут успешными.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Через неделю после катастрофы президент Ирана Хасан Рухани объявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.

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