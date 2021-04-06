В Кремле заявили, что вступление Украины в НАТО ей не поможет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не поможет ей закончить войну на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Песков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что присоединение к НАТО является для страны единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.

"С нашей точки зрения, это еще больше ухудшит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", - сказал Песков, имея в виду жителей оккупированных Россией регионов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.