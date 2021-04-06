У Вірменії припинили переслідування експрезидента через повалення конституційного ладу 

У Вірменії закрили кримінальну справу за статтею про повалення конституційного ладу, пред'явлену колишньому президентові Роберту Кочаряну 2,5 роки тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Суддя суду загальної юрисдикції Єревана Анна Данібекян задовольнила клопотання адвокатів Кочаряна, оголосивши заключну частину свого рішення, згідно з якою кримінальне переслідування за статтею, визнаною неконституційною, припинено.

Близько двох тижнів тому Конституційний суд Вірменії визнав неконституційною і недійсною статтю 300.1 Кримінального кодексу Вірменії про повалення конституційного ладу, інкриміновану Роберту Кочаряну і двом його колишнім підлеглим.

Після цього адвокати Кочаряна звернулися до суду з клопотанням про припинення кримінального переслідування за цим звинуваченням і закриття справи.

Експрезиденту Кочаряну і іншим фігурантам "справи 1 березня" Сейрану Оганяну, Юрію Хачатурову і Армену Геворкяну, були пред'явлені звинувачення в поваленні конституційного ладу у Вірменії - у справі про заворушення 1-2 березня 2008 року. Кочарян також звинувачувався в отриманні хабаря в особливо великих розмірах по іншій кримінальній справі.

Вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах 19 лютого 2008 року і програв їх, проводила з 20 лютого в центрі Єревана мітинги, висловлюючи невдоволення підсумками голосування.

Акції протесту вилилися 1-2 березня 2008 року в заворушення і зіткнення мітингувальників з силами правопорядку, в результаті яких загинули десять осіб, понад 200 були поранені.