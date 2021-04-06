В Армении прекратили преследование экс-президента за свержение конституционного строя

В Армении закрыли уголовное дело по статье о свержении конституционного строя, предъявленное бывшему президенту Роберту Кочаряну 2,5 года назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Судья суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян удовлетворила ходатайство адвокатов Кочаряна, огласив заключительную часть своего решения, согласно которому уголовное преследование по статье, признанной неконституционной, прекращено.

Около двух недель назад Конституционный суд Армении признал неконституционной и недействительной статью 300.1 Уголовного кодекса Армении о свержении конституционного строя, инкриминируемую Роберту Кочаряну и двум его бывшим подчиненным.

После этого адвокаты Кочаряна обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования по этому обвинению и закрытия дела.

Экс-президенту Кочаряну и другим фигурантам "дела 1 марта" Сейрану Оганяну, Юрию Хачатурову и Армену Геворкяну, были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении - по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года. Кочарян также обвинялся в получении взятки в особо крупных размерах по другому уголовному делу.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования.

Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, более 200 были ранены.