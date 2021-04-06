Угорщина послаблює локдаун після вакцинації чверті населення 

В Угорщині знову відкриються магазини та відновить роботу сфера обслуговування після того, як в країні від коронавірусу вакцинували чверть населення.

Таке оголошення в вівторок зробив прем’єр-міністр Віктор Орбан на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Орбан сказав, що Угорщина досягнула важливої віхи, вакцинувавши 2,5 млн громадян, що дозволить послабити жорсткі ковідні обмеження.

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"Ми вже рік живемо в умовах, що нагадують воєнний час, з обмеженнями, комендантською годиною і особистими втратами. Вірус почав війну проти нас, і єдина зброя, що обіцяє перемогу, це вакцина", - сказав Орбан.

Він додав, що за місяць Угорщині вдалося в два з половиною рази збільшити кількість вакцинованих.

"Таким чином, з завтрашнього дня магазини знову можуть відкриватися, а сфера обслуговування відновити роботу", - сказав угорський прем'єр, додавши, що епідеміологічні заходи будуть продовжені, та закликавши громадян їх дотримуватися.

Ця новина надійшла після того, як Угорщина повідомила про рекорд смертності від коронавірусу минулого тижня. Лікарі описують ситуацію в лікарнях як складну.

У понеділок у лікарнях було майже 12 тисяч хворих з коронавірусом, 1451 з них на апаратах штучної вентиляції легень.

Разом з тим Угорщина зберігає один із найшвидших темпів вакцинації в ЄС, зокрема, завдяки тому, що закупив найбільшу кількість доз вакцин в ЄС на душу населення.