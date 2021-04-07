Британія почала використання третьої вакцини від коронавірусу

Велика Британія в середу починає використання американської вакцини від коронавірусу Moderna.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Перші уколи вакцини будуть зроблені в лікарні загального профілю Західного Уельсу в Кармартені, а в центри вакцинації було розподілено в цілому 5000 доз.

Вакцина Moderna є третьою вакциною, схваленої для використання у Британії, і буде впроваджуватися разом з вакцинами від Pfizer/BioNTech і Oxford University/AstraZeneca.

Британія закупила 17 мільйонів доз вакцини Moderna, чого достатньо для 8,5 мільйонів осіб, і результати третього етапу досліджень показують, що вакцина має 100% ефективність проти важких випадків коронавірусу.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав людей "отримати вакцину, як тільки з вами зв'яжуться".

Згідно з даними Moderna, серйозних побоювань з приводу безпеки серед тих, хто отримав вакцину, не виявлено. У деяких випадках після першої дози фіксувалися біль навколо місця ін'єкції, а після другої дози - втому, біль у м'язах, біль у суглобах і головні болі.

Нагадаємо, випробування вакцини Oxford/AstraZeneca на дітях призупинені, оскільки британський регулятор лікарських засобів досліджує можливий зв'язок з випадками рідкісного тромбозу у дорослих.

Рішення було ухвалене після того, як чиновник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявив, що існує зв'язок між щепленням та рідкісними випадками тромбозу.