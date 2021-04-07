Латвія не розглядає можливість дозволити людям обирати вакцину від коронавірусу

Латвія не розглядає можливість надати людям можливість обирати, якою саме вакциною вони можуть щепитися від коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На питання про те, що робити людям, які готові зробити щеплення від COVID-19, але принципово відмовляються від вакцини AstraZeneca, прем'єр не дав прямої відповіді. Він зазначив, що сам вакцинувалася вакциною AstraZeneca, і ризик ускладнень від неї дуже низький.

"Я в таких питаннях слухаю думку фахівців, які говорять, що набагато краще зробити щеплення будь-якою вакциною, ніж захворіти COVID-19", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд як і раніше покладається на оцінки Європейського агентства з лікарських засобів і місцевих експертів, які кажуть, що вакцина AstraZeneca є хорошою.

Водночас Каріньш зазначив, що в цьому кварталі AstraZeneca в Латвії не буде найбільш поширеною вакциною, оскільки в травні очікуються великі поставки вакцини Pfizer, а також надійдуть вакцини Moderna і Janssen.

Раніше міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс визнав, що масову вакцинацію в великодні вихідні затримала відмова багатьох жителів щепитися вакциною AstraZeneca. Від цієї вакцини відмовилися до 2/3 людей зі списку на вакцинацію.

Нагадаємо, випробування вакцини Oxford/AstraZeneca на дітях призупинені у Британії, оскільки британський регулятор лікарських засобів досліджує можливий зв'язок з випадками рідкісного тромбозу у дорослих.

Рішення було ухвалене після того, як чиновник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявив, що існує зв'язок між щепленням та рідкісними випадками тромбозу.