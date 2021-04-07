Латвия не рассматривает возможность позволить людям выбирать вакцину от коронавируса

Латвия не рассматривает возможность предоставить людям возможность выбирать, какой именно вакциной они могут прививаться от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На вопрос о том, что делать людям, которые готовы сделать прививку от COVID-19, но принципиально отказываются от вакцины AstraZeneca, премьер не дал прямого ответа. Он отметил, что сам вакцинировался вакциной AstraZeneca, и риск осложнений от нее очень низкий.

"Я в таких вопросах прислушиваюсь к мнению специалистов, которые говорят, что гораздо лучше сделать прививку любой вакциной, чем заболеть COVID-19", - сказал он.

По словам премьера, правительство по-прежнему полагается на оценки Европейского агентства по лекарственным средствам и местных экспертов, которые говорят, что вакцина AstraZeneca является хорошей.

В то же время Кариньш отметил, что в этом квартале AstraZeneca в Латвии не будет наиболее распространенной вакциной, поскольку в мае ожидаются крупные поставки вакцины Pfizer, а также поступят вакцины Moderna и Janssen.

Ранее министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс признал, что массовую вакцинацию в пасхальные выходные задержал отказ многих жителей прививаться вакциной AstraZeneca. От этой вакцины отказались до 2/3 людей из списка на вакцинацию.

Напомним, испытания вакцины Oxford/AstraZeneca на детях приостановлены в Британии, поскольку британский регулятор лекарственных средств исследует возможную связь со случаями редкого тромбоза у взрослых.

Решение было принято после того, как чиновник Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил, что существует связь между прививкой и редкими случаями тромбоза.