Меркель поддерживает жесткий локдаун в Германии на короткий срок

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает требования по жесткому карантину на короткий срок, чтобы сдержать распространение коронавируса, поскольку уровень заражения слишком высок.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства Ульрике Деммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Каждый призыв к короткому, равномерному блокированию является правильным", - заявила Деммер, добавив, что Германия наблюдает рост числа пациентов в отделениях интенсивной терапии.

"Нам нужна стабильная заболеваемость ниже 100", - сказала она, имея в виду количество случаев за семь дней на 100 000 жителей.

На данный момент этот показатель составляет 110,1, по данным Института Роберта Коха.

Деммер также сказала, что правительство рассматривает, нужны ли общегосударственные, а не региональные меры. "Многообразие принятых правил сейчас не очень способствует безопасности", - отметила представительница правительства.

Большинство премьер-министров 16 федеральных земель Германии были против переговоров, запланированных на 12 апреля, о том, какие меры следует предпринять.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии в среду выросла на 9677 и составила более 2,9. Цифры могут еще не отражать полную картину, поскольку не все случаи были зарегистрированы в течение Пасхи.

Перед этим призывы к жесткому карантину звучали от премьера Баварии Маркус Зедер, потенциального претендента на пост канцлера Германии - и вероятного конкурента Армина Лашета.

Сам Армин Лашет подвергся критике со стороны Ангелы Меркель из-за того, что не спешил с жесткими карантинными ограничениями в своей земле Северный Рейн-Вестфалия.