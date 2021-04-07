Суд у Берліні скасував одну з карантинних вимог для магазинів

Адміністративний суд Берліну скасував одну з вимог для магазинів, яка передбачала допуск одночасно не більше 1 людини на 40 квадратних метрів площі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Скаргу подали декілька власників бізнесу. Суд частково задовольнив її, визнавши такий ліміт на кількість покупців недоречним і таким, що суттєво не впливає на ризики зараження, враховуючи інші діючі правила.

Водночас, суд відхилив скаргу щодо вимоги негативного експрес-тесту та електронного відстеження контактів покупців у магазинах другорядних товарів.

З урахуванням цих правил і вимоги носити в магазинах маску FFP2, зазначив суд, кількість покупців не може грати значну роль, та незрозуміло, чому Сенат Берліну вирішив встановити таке обмеження.

Місто ще може оскаржити рішення у вищій інстанції.

З 1 квітня у Берліні почали діяти нові правила для протидії поширенню вірусу. Як пише німецьке The Local, з цього дня фактично у всіх громадських місцях і транспорті потрібно використовувати маску FFP2, а не звичайну хірургічну.

Для відвідання перукарні або магазинів, окрім тих, що продають товари першої необхідності та заправок, потрібно у той же день отримати негативний експрес-тест на коронавірус.

Такі самі вимоги встановили для будь-яких політичних, ділових чи інших зустрічей в приміщенні - крім релігійних зібрань.

На додачу, Берлін зобов’язав всіх працівників, які контактують з клієнтами в рамках своєї роботи, двічі на тиждень здавати тест на коронавірус та обмежив вихід з дому після 21:00.



