Прем’єр Албанії звинуватив президента у спробі перевороту

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама звинуватив президента Іліра Мету в спробі здійснити державний переворот шляхом агітації до диспетчерів повітряного руху Albcontrol припинити свою роботу в аеропорту Тірани, тим самим зупинивши повітряний рух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське видання Exit.

У вівторок диспетчери повідомили своїх керівників про "тимчасову непрацездатність". Їх адвокат заявив, що вони не страйкують, але перебувають в умовах "тимчасової непрацездатності" через ситуацію, створену правлінням Albcontrol.

В результаті всі рейси були скасовані на 24 години до 10 години ранку в четвер.

Тиждень тому їхня профспілка зустрілася з президентом і висловила йому занепокоєння з приводу деяких рішень правління протягом останнього року. Диспетчери заявляють, що правління змінило правила та посібники, що стосуються безпеки управління повітрям, тим самим ставлячи під загрозу їх безпеку та безпеку повітряного простору країни.

Вони стверджували, що уряд відхилив їхні прохання протягом останніх 10 місяців, незважаючи на підтримку Координації європейських диспетчерів повітряного руху (ATCEUC).

На зустрічі минулого тижня президент Мета закликав диспетчерів повітряного руху продовжувати свою роботу без перерв, оскільки це перш за все питання національної безпеки. За його словами, він попросить уряд та відповідні відомства взяти участь у діалозі з профспілкою.

Через тиждень диспетчери повідомили, що "тимчасово не можуть працювати". Умовами повернення до роботи вони назвали, зокрема, скасувати деякі рішення правління, виплатити повну зарплату відповідно до колективного договору та забезпечити повної прозорості діяльності Albcontrol у 2020 році.

Призупинення повітряного руху спонукало міністра інфраструктури Белінду Баллуку зустрітися з представниками диспетчерів. Пізніше вона заявила журналістам, що йдеться про страйк, який суперечить закону, і що не уряд відповідає за збільшення зарплати, а Albcontrol. Баллуку заявила, що йдеться про державний переворот.

Еді Рама, в свою чергу, звинуватив президента в підбурюванні авіадиспетчерів до страйку, щоб заблокувати прибуття вакцин проти COVID-19 до країни і звинуватив Мету у спробі "спробі скинути уряд і державу".

Опозиція натомість стверджує, що Рама намагався відвернути увагу від фінансових зловживань в Albcontrol.

Прокуратура Тирани розпочала розслідування щодо блокування роботи аеропортів. Справу відкрито через "зловживання службовими обов'язками".