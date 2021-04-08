Премьер Албании обвинил президента в попытке переворота

Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил президента Илира Мету в попытке совершить государственный переворот путем агитации диспетчеров воздушного движения Albcontrol прекратить свою работу в аэропорту Тираны, тем самым остановив воздушное движение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское издание Exit.

Во вторник диспетчеры сообщили своим руководителям о "временной нетрудоспособности". Их адвокат заявил, что они не бастуют, но находятся в условиях "временной нетрудоспособности" из-за ситуации, созданной правлением Albcontrol.

В результате все рейсы были отменены на 24 часа до 10:00 утра в четверг.

Неделю назад их профсоюз встретился с президентом и выразил ему беспокойство по поводу некоторых решений правления в течение последнего года. Диспетчеры заявляют, что правление изменило правила и пособия, касающиеся безопасности управления воздухом, тем самым ставя под угрозу их безопасность и безопасность воздушного пространства страны.

Они утверждали, что правительство отклонило их просьбу в течение последних 10 месяцев, несмотря на поддержку Координации европейских диспетчеров воздушного движения (ATCEUC).

На встрече на прошлой неделе президент Мета призвал диспетчеров воздушного движения продолжать свою работу без перерывов, так как это прежде всего вопрос национальной безопасности. По его словам, он попросит правительство и соответствующие ведомства принять участие в диалоге с профсоюзом.

Через неделю диспетчеры сообщили, что "временно не могут работать". Условиями возвращения к работе они назвали, в частности, отмену некоторых решений правления, выплату полной зарплаты в соответствии с коллективным договором и обеспечение полной прозрачности деятельности Albcontrol в 2020 году.

Приостановление воздушного движения побудило министра инфраструктуры Белинду Баллуку встретиться с представителями диспетчеров. Позже она заявила журналистам, что речь идет о забастовке, не противоречит закону, и что правительство отвечает за увеличение зарплаты, а Albcontrol. Баллуку заявила, что речь идет о государственном перевороте.

Эди Рама, в свою очередь, обвинил президента в подстрекательстве авиадиспетчеров к забастовке, чтобы заблокировать прибытия вакцин против COVID-19 в страну и обвинил Мету в попытке "попытке свергнуть правительство и государство".

Оппозиция же утверждает, что Рама пытался отвлечь внимание от финансовых злоупотреблений в Albcontrol.

Прокуратура Тираны начала расследование по блокированию работы аэропортов. Дело открыто за "злоупотребление служебными обязанностями".