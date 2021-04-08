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В Італії затримали мера за підозрою у корупції та розкраданні масок

Четвер, 8 квітня 2021, 14:14

Мера одного з муніципалітетів неподалік від Мілану затримали за підозрою у корупції на публічних закупівлях та розкраданні медичних масок на початку епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Мера муніципалітету Опера Антоніо Носеру помістили під домашній арешт. Крім нього, у справі затримали ще одного співробітника мерії та трьох бізнесменів. 

Носеру підозрюють у впливі на публічні закупівлі, щоб контракти отримували ті чи інші компанії в обмін на відкат на його користь. 

Також мера підозрюють у тому, що у періоди дефіциту медичних масок він передав близько 2000 масок, що призначалися для будинків для літніх людей і аптек, співробітникам мерії та своїм родичам.  

Як повідомлялося раніше, у Німеччині призупинили повноваження мера міста Галле за вакцинацію від коронавірусу поза чергою

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Італія
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