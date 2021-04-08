В Італії затримали мера за підозрою у корупції та розкраданні масок

Мера одного з муніципалітетів неподалік від Мілану затримали за підозрою у корупції на публічних закупівлях та розкраданні медичних масок на початку епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Мера муніципалітету Опера Антоніо Носеру помістили під домашній арешт. Крім нього, у справі затримали ще одного співробітника мерії та трьох бізнесменів.

Носеру підозрюють у впливі на публічні закупівлі, щоб контракти отримували ті чи інші компанії в обмін на відкат на його користь.

Також мера підозрюють у тому, що у періоди дефіциту медичних масок він передав близько 2000 масок, що призначалися для будинків для літніх людей і аптек, співробітникам мерії та своїм родичам.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині призупинили повноваження мера міста Галле за вакцинацію від коронавірусу поза чергою.