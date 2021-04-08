В Италии задержали мэра по подозрению в коррупции и хищении масок

Мэра одного из муниципалитетов неподалеку от Милана задержали по подозрению в коррупции в публичных закупках и хищении медицинских масок в начале эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

Мэра муниципалитета Опера Антонио Носеру поместили под домашний арест. Кроме него, по делу задержали еще одного сотрудника мэрии и трех бизнесменов.

Носеру подозревают во влиянии на публичные закупки, чтобы контракты получали те или иные компании в обмен на откат в его пользу.

Также мэра подозревают в том, что в периоды дефицита медицинских масок он передал около 2000 масок, которые предназначались для домов престарелых и аптек, сотрудникам мэрии и своим родственникам.

Как сообщалось ранее, в Германии приостановили полномочия мэра города Халле за вакцинацию от коронавируса вне очереди.