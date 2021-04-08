У Туреччині вперше понад 50 тисяч інфікованих коронавірусом за добу

У Туреччині зафіксовано 54 740 нових випадків зараження коронавірусом за добу, що є найвищим рівнем з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, вперше число щоденних випадків інфікування перевищило 50 тисяч. За останню добу також підтверджено 276 смертей за один день, в результаті чого загальне число загиблих склало 32 943.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Туреччині досягла 3 633 925. За даними міністерства, за останні 24 години близько 35 тисяч пацієнтів одужали.

Також повідомляється, що за минулу добу було проведено 302 108 тестів, а загальна кількість тестів досягла 40 385 250.

Рівень пневмонії у пацієнтів з COVID-19 становить 3,1 відсотка, кількість важкохворих становить 2604 людини.

Нагадаємо, 29 березня президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про посилення карантинних обмежень - запровадження цілодобової комендантської години у вихідні в регіонах найвищого ризику та щоденну з 21:00 до 5:00 на всій території країни.

На час священного ісламського місяця Рамадан, що починається з 13 квітня, комендантська година у вихідні діятиме на всій території країни.