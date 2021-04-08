В Турции впервые более 50 000 инфицированных коронавирусом за сутки

В Турции зафиксировано 54 740 новых случаев заражения коронавирусом в сутки, что является самым высоким уровнем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

По данным Министерства здравоохранения Турции, впервые число ежедневных случаев инфицирования превысило 50 000. За последние сутки также подтверждены 276 смертей за один день, в результате чего общее число погибших составило 32 943.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Турции достигло 3 633 925. По данным министерства, за последние 24 часа около 35 000 пациентов выздоровели.

Также сообщается, что за минувшие сутки было проведено 302 108 тестов, а общее количество тестов достигла 40385250.

Уровень пневмонии у пациентов с COVID-19 составляет 3,1 процента, количество тяжелобольных составляет 2604 человека.

Напомним, 29 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усилении карантинных ограничений - введении круглосуточного комендантского часа в выходные в регионах высокого риска и ежедневного с 21:00 до 5:00 на всей территории страны.

На время священного исламского месяца Рамадан, который начинается с 13 апреля, комендантский час в выходные будет действовать на всей территории страны.