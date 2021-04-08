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У Франції першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 10 млн людей 

Четвер, 8 квітня 2021, 16:47

У Франції понад 10 мільйонів людей вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це у четвер заявив прем’єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

За його словами, країна на тиждень випередила поставлену мету за темпами вакцинації.

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"Уже понад 10 млн французів отримали першу дозу вакцини", - сказав глава французького уряду.

Прем'єр-міністр висловив своє "величезне задоволення" щодо "дуже хорошого результату".

Президент Еммануель Макрон раніше пообіцяв різке прискорення процесу вакцинації, прагнучи зробити до 20 мільйонів щеплень до середини травня у 67-мільйонній країні та 30 мільйонів до середини червня.

Франція переживає третю хвилю пандемії коронавірусу, при цьому кількість госпіталізованих в реанімації перевищило найгірші рівні, зафіксовані під час другої хвилі в листопаді 2020 року.

 31 березня президент Еммануель Макрон оголосив про запровадження третього жорсткого локдауну на всій території країни - досі такі заходи діяли у 19 департаментах з найгіршою ситуацією.

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Франція Вакцини Коронавірус
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