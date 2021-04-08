Во Франции первую дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн человек

Во Франции более 10 млн человек уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом в четверг заявил премьер-министр Жан Кастекс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

По его словам, страна на неделю опередила поставленную цель по темпам вакцинации.

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"Уже более 10 млн французов получили первую дозу вакцины", - сказал глава французского правительства.

Премьер-министр выразил свое "огромное удовольствие" от "очень хорошего результата".

Президент Эммануэль Макрона ранее пообещал резкое ускорение процесса вакцинации, стремясь сделать до 20 млн прививок до середины мая в 67-миллионной стране и 30 млн - до середины июня.

Франция переживает третью волну пандемии коронавируса, при этом количество госпитализированных в реанимации превысило худшие уровни, зафиксированные во время второй волны в ноябре 2020 года.

31 марта президент Эммануэль Макрон объявил о введении третьего жесткого локдауна на всей территории страны - до сих пор такие меры действовали в 19 департаментах с наихудшей ситуацией.