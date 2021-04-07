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В Угорщині, яка почала вихід з локдауну, новий максимум смертей від коронавірусу

Середа, 7 квітня 2021, 16:06

В Угорщині за останню добу кількість померлих серед хворих на коронавірус досягла нового максимуму з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Кількість померлих коронахворих вдруге за час епідемії перевищила 300 і досягла 311. Попередній максимум, 302 померлих, зареєстрували рівно тиждень тому. 

За минулу добу захворювання підтвердили у 1933 осіб. Це утричі менше, ніж в цей самий день тиждень тому, але це може бути наслідком святкових днів. 

Для порівняння, в кінці березня щоденні показники іноді перевищували 10-11 тисяч, а найвищі минулого тижня становили близько 9 тисяч. 

На цей час в країні хворіють 252 115 осіб, з них 12 202 - госпіталізовані, 1407 - у реанімаціях. 

Нагадаємо, 6 квітня прем’єр Віктор Орбан анонсував вихід країни з жорсткого карантину у зв’язку з тим, що щеплення від коронавірусу отримали чверть дорослого населення - 2,5 млн громадян. 

Населення Угорщини - близько 10 млн осіб.

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