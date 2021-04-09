Германия готова вести переговоры с Россией о покупке "Спутника V" - глава Минздрава

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что готов вести переговоры о покупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" напрямую и без ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Комиссия ЕС вчера заявила, что не будет подписывать контракты (о "Спутник V"), как с другими производителями, такими как BioNTech, например, - поэтому я сказал... мы проведем двусторонние переговоры с Россией", - сказал Шпан.

Министр не уточнил, когда состоятся переговоры, но сказал, что сначала они охватят вопрос о том, "когда могут появиться поставки".

"Чтобы действительно изменить нашу текущую ситуацию, доставка должна быть осуществлена ​​в течение следующих двух-четырех, пяти месяцев - иначе у нас будет более чем достаточно (других. - Ред.) вакцин", - сказал Шпан, добавив, что он добивается "обязательств о том, какое конкретно количество может поступить в Германию после утверждения регулирующими органами и когда".

В Германии вакцинация идет сравнительно медленно, только 13% населения получили первую из двух доз.

Германия до сих пор координировала закупку вакцины с ЕС. Но в среду федеральная земля Бавария объявила о подписании соглашения о намерениях закупить до 2,5 миллиона доз российской вакцины, если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Кроме импорта вакцины из России, фармацевтическая компания R-Pharm планирует открыть производство в немецком городе Иллертиссен.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не будет ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, что спровоцировало политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.

В то же время Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал российскую вакцину "Спутник V", закупленную предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, что получила положительные выводы в публикации авторитетного журнала The Lancet.