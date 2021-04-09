Зеленський поспівчував Британії через смерть чоловіка Єлизавети ІІ

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Британії у зв'язку зі смертю чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіпа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Глибокі співчуття королівській сім'ї. Непоправна втрата для британського народу. Україна сумує разом з Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, служачи своєму народові і будучи прикладом для майбутніх поколінь", - написав Зеленський у Twitter англійською мовою.

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Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

У лютому герцог Единбурзький потрапив до лікарні "в якості запобіжного заходу" після нездужання, але це не було пов'язано із коронавірусом.

Очікувалося, що він пробуде там кілька днів, але його виписали лише через місяць. На початку березня йому провели операцію у зв’язку з проблемами із серцем.

Принц одружився з принцесою Єлизаветою в 1947 році, за п’ять років до того, як вона стала королевою, і це був найдовший королівський шлюб в історії Британії. У пари четверо дітей, вісім онуків та 10 правнуків.