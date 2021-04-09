Зеленский выразил соболезнования Британии из-за смерти мужа Елизаветы II

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Великобритании в связи со смертью мужа Елизаветы II принца Филиппа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Глубокие соболезнования королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и являясь примером для будущих поколений", - написал Зеленский в Twitter на английском языке.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.

Напомним, в феврале герцог Эдинбургский попал в больницу "в качестве меры предосторожности" после недомогания, но это не было связано с коронавирусом.

Ожидалось, что он пробудет там несколько дней, но его выписали только через месяц. В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.

Принц женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой, и это был самый продолжительный королевский брак в истории Британии. У пары четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.