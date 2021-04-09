Во Франции AstraZeneca заменят другой вакциной для повторной прививки лиц до 55 лет

Во Франции лица моложе 55 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, получат вторую дозу другого препарата - Pfizer или Moderna.

Об этом сообщил Высший совет по здравоохранению (HAS) Франции 9 апреля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По мнению французских специалистов, комбинировать различные вакцины не только не опасно, но и более эффективно.

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"Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды", - заявил Совет.

По оценке HAS, речь идет о 533 000 пациентов, большая часть которых - медицинские работники.

Решение было принято в связи с дискуссией, возникшей вокруг AstraZeneca в Европе из-за случаев развития тромбоза у вакцинированных. В середине марта Эммануэль Макрон объявил о временном прекращении использования англо-шведского препарата во Франции, так же поступили и другие страны ЕС, включая Германию и Италию.

18 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) назвало вакцину AstraZeneca "безопасной и эффективной", и 19 марта во Франции восстановили ее использование, но только для тех, кто старше 55 лет.

По данным СМИ, уже две семьи умерших от последствий тромбоза после вакцинации подали жалобы в правоохранительные органы.

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