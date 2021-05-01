Албанія зареєструвала російську вакцину "Спутник V"

Албанія зареєструвала російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Згідно з повідомленням, в країну вже поставлена перша партія російської вакцини.

Таким чином, "Спутник V" зареєстрований в 64 країнах.

В п'ятницю також стало відомо, що "Спутник V" схвалений для застосування в Туреччині. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки препарату очікуються в найближчі дні.

В ЄС російську вакцину проти коронавірусу використовує лише Угорщина.

Як повідомлялося, чеський регулятор лікарських засобів не має достатньо даних для адекватної оцінки російської вакцини "Спутник V" для клінічних випробувань.