Албанія зареєструвала російську вакцину "Спутник V"
Субота, 1 травня 2021, 10:37
Албанія зареєструвала російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".
Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
Згідно з повідомленням, в країну вже поставлена перша партія російської вакцини.
Таким чином, "Спутник V" зареєстрований в 64 країнах.
В п'ятницю також стало відомо, що "Спутник V" схвалений для застосування в Туреччині. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки препарату очікуються в найближчі дні.
В ЄС російську вакцину проти коронавірусу використовує лише Угорщина.
Як повідомлялося, чеський регулятор лікарських засобів не має достатньо даних для адекватної оцінки російської вакцини "Спутник V" для клінічних випробувань.
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