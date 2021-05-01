Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Албания зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс"

Согласно сообщению, в страну уже поставлена ​​первая партия российской вакцины.

Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах.

В пятницу также стало известно, что "Спутник V" одобрен для применения в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки препарата ожидаются в ближайшие дни.

В ЕС российскую вакцину против коронавируса использует только Венгрия.

Как сообщалось, чешский регулятор лекарственных средств не имеет достаточно данных для адекватной оценки российской вакцины "Спутник V" для клинических испытаний.