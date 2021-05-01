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Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії РФ проти демократичного світу

"РФ обрала конфронтацію": ЄС обіцяє відповісти на останні російські санкції






Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії РФ проти демократичного світу

Субота, 1 травня 2021, 13:23

МЗС України заявило про солідарність з восьми громадянами ЄС, яким Росія напередодні заборонила в'їзд.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

"Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в'їзд на територію Росії. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

ЄС рішуче засудив останні санкції РФ проти своїх топ-посадовців і обіцяє на них відповісти.

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МЗС
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