"РФ обрала конфронтацію": ЄС обіцяє відповісти на останні російські санкції

ЄС рішуче засудив останні санкції РФ проти своїх топ-посадовців і обіцяє на них відповісти.

Про це йдеться у заяві президентів Європейської ради, Єврокомісії, та Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішнє рішення російської влади заборонити в'їзд на територію Росії восьми громадянам Європейського союзу. Сюди входять президент Європейського парламенту Давід Сассолі, віцепрезидент Європейської комісії Вера Юрова, а також шість посадових осіб держав-членів ЄС. Ця дія є неприйнятною, не має жодного юридичного обґрунтування і є абсолютно безпідставною. Вона націлена безпосередньо на Європейський союз, а не лише на зацікавлених осіб" - йдеться у заяві президентів.

За їх словами, це рішення стало останньою, вражаючою демонстрацією того, як Російська Федерація обрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію двосторонніх відносин.

"ЄС залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь на рішення російської влади" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.