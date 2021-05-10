Укол замість ікла: в Румунії щеплення від коронавірусу пропонують в замку Дракули

На території відомого замку Дракули в Трансильванії відкрили пункт вакцинації від коронавірусу.

Про це йдеться в публікації BBC, пише "Європейська правда".

У замку використовується брендинг на вампірську тематику, щоб спонукати людей пройти вакцинацію. Це частина кампанії уряду, спрямованої на те, щоб заохотити більшу кількість румунів зробити щеплення.

Уряд країни заявляє, що хоче вакцинувати 10 мільйонів людей до вересня. Але в Румунії - один з найвищих рівнів несприйняття вакцинації в Європі, згідно з опитуванням Globesec. Майже половина румунів кажуть, що не бажають робити щеплення.

Замок Бран сподівається, що його унікальна ініціатива допоможе збільшити кількість проведених щеплень. Щовихідних в травні кожен охочий може з'явитися без попереднього запису, щоб отримати щеплення, а також отримати безкоштовний вхід на виставку середньовічних знарядь тортур.

"Ідея... полягала в тому, щоб показати, як 500-600 років тому в Європі кололи людей", - сказав інформаційному агентству Reuters директор з маркетингу замку Бран Александру Пріску.

У влади також є сподівання, що ця ініціатива дозволить спонукати більше людей відвідати трансильванський замок, де кількість туристів впала під час пандемії.