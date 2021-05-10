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В Англії відкриються паби і ресторани, відновлять роботу кінотеатри

Понеділок, 10 травня 2021, 12:50

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок оголосить наступний етап ослаблення коронавірусних обмежень в Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з третьою фазою послаблень, з 17 травня людям буде дозволено зустрічатися в приміщенні вперше за кілька місяців групами до шести осіб або двома повними домогосподарствами.

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Паби, кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів в закритих приміщеннях - також вперше за кілька місяців і при дотриманні певних правил. 

Кінотеатри і спортивні споруди також зможуть відновити свою діяльність і приймати людей в приміщеннях.

На Даунінг-стріт заявили, що при ухваленні рішення про перехід до наступного етапу зняття обмежень брали до уваги останні дані про вакцинацію, нові інфекції, госпіталізації та смерті, а також про ризики, пов'язані з новими варіантами вірусу.

Послаблення обмежень стосуватиметься тільки Англії, а Шотландія, Північна Ірландія та Уельс встановлять свої власні правила.

Велика Британія займає п'яте місце в світі за кількістю загиблих від COVID-19, там померли 127 605 осіб. Дві третини дорослих в Сполученому Королівстві отримали першу дозу вакцини, а одна третина - обидві дози.

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