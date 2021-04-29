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В Англії приріст хворих на коронавірус - найнижчий за 8 місяців

Четвер, 29 квітня 2021, 14:11

В Англії приріст хворих на коронавірус за підсумками попереднього тижня впав до рівня початку вересня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За даними органів охорони здоров’я, за тиждень до 21 квітня в Англії позитивний тест на коронавірус виявився у 16 776 людей. 

Це на 9% менше, ніж за тиждень до того, і найменше з початку осені. Останній раз такі показники спостерігали за тиждень до 2 вересня 2020 року. 

Тоді як у всіх країнах з кінця зими почалася нова хвиля епідемії, у Британії після піку заражень у грудні-січні щоденний приріст хворих продовжує спадати. Протягом квітня показники загалом в країні зазвичай коливалися між 2-3 тисячами випадків за добу.

Нагадаємо, у Британії вже 25% дорослого населення отримали щеплення від COVID-19 обома дозами, а першою дозою вакциновані більше половини дорослих.

У Північній Ірландії реєстрацію на щеплення відкрили вже для групи віком 35+.

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Велика Британія Коронавірус
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